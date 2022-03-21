美國總統拜登與大陸領導人習近平18日晚通電話，除討論俄烏局勢外，也就兩岸議題交換意見，對此，前綠委沈富雄認為，既有拜習會，後何不繼之以「蔡習會」、「習蔡會」？並針對議題提出建議。

沈富雄今（21日）在臉書發文表示，拜登與習近平的視訊通話，各取所需，如以相同模式舉行「蔡、習」或「習、蔡」會議，可以繞過多年來有形、無形的多種障礙而取得某種共識。

沈富雄認為，兩岸雙方領導人可以進行視訊會議；也可就拜習會給對方設定有關台海紅線的認知、甚至是後續召開中、台、美、日四方會議的可能性，當作討論議題。

沈富雄強調，台灣與烏克蘭並非完全相似，但以目前浮現的俄烏雙方和議條件，當初並無理由非動武不可，同一道理，有關台海美、中雙方所設定的紅線多年來並無改變，兩紅線之間亦多迴旋空間，如認為化干戈為玉帛的可能非完全絕望，則何妨循此次拜習會之例一談，而且一旦談開了，不妨從此常談，對彼此及相關各方都將蒙受其利。

在台、美、中的三角關係中，沈富雄直言，與其成為被討論的標的，不如自己成為討論的主角；共機可以一天到晚來，為何這樣的會不能開？沈稱，「見面三分情，開會總比開飛機省油、省錢、省事、安人心」！