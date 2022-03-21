大甲鎮瀾宮目前正進行整修廟宇。（陳世宗攝）

市議員吳敏濟今天開記者會，痛批鎮瀾宮不應將周邊團隊當成提款機。（陳世宗攝）

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤反駁說，主要是自由樂捐並無強迫，希望「選舉歸選舉、宗教歸宗教」，不要混為一談。（陳世宗攝）

議員批鎮瀾宮把周邊團隊當提款機 鄭銘坤：自由樂捐非強迫性

台中市議員吳敏濟今天舉行記者會指出，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤日前邀集周邊團隊開會，告訴大家鎮瀾宮整修需要經費，並要求每個團隊須捐出60至100萬元，連報馬仔也要捐款，引起信徒及周邊團隊抱怨連連。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤反駁說，主要是自由樂捐並無強迫希望「選舉歸選舉、宗教歸宗教」，不要混為一談。

吳敏濟指出，鎮瀾宮主事者太過離譜，1年多前才要求每個團隊要捐12萬給雲林縣西螺鎮某間宮廟，現在又要求每個團隊必須捐出60到100萬元，簡直是把這些團隊當提款機。

吳敏濟說，有信徒向他透露，鎮瀾宮每年收到那麼多香油錢及捐款，也買很多土地，也沒分給這些團隊，卻把他們當搖錢樹及提款機，要知道每個周邊團隊都是會員及信徒交錢來運作團內各項活動，鎮瀾宮不應強迫團隊捐「不樂之捐」，反而會引起信眾及團隊的反彈。

吳敏濟表示，鎮瀾宮是台灣極具盛名的宮廟，每年進香活動皆有數10萬人以上參與，也是全世界三大宗教盛事之一，宮廟管理應為其他宮廟表率，既然每一年有那麼多信徒捐款，廟宇的修護費用就應以廟方所收捐款來支付，不應動輒就要求由眾多信徒組成的各團隊來捐款。

吳敏濟強調，對於這次事件，他要求主管機關台中市宮廟業務的民政局應介入調查及導正，鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長應向社會道歉，並收回向各團隊捐款的要求，改為團隊或個人自由樂捐。

鄭銘坤指出，廟方並無要求團隊一定要捐多少？全是依團隊的建議，報馬仔只有1人那有可能要他捐60萬元，主要是告知信眾及團隊成員，未來旁邊會有捐款者的功德錄，個人只要6萬元以上，即可刻上名字，團隊沒有要求一定要60萬元，完全依個人的能力所及。

鄭銘坤說，大甲鎮瀾宮不會因整修廟宇強迫團周邊團隊一定要捐多少，目前有董監事一人捐1、200萬元，有人連1元都沒有捐，全依信眾的能力所及隨喜捐獻；1年多前團隊捐12萬給雲林縣西螺鎮某間宮廟，主要是每年南下進香，該宮廟附近兩個里都準備點心給進香團食用，這是宮廟間彼此互相幫忙，也沒有強迫要捐多少。希望選舉歸選舉、宗教歸宗教，不要混為一談。