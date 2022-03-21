男網天王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的開季20連勝結束，他在印地安泉大師賽決賽意外敗給地主美國選手弗里茲（Taylor Fritz）。弗里茲帶著踝傷奮戰，以6-3、7-6直落二獲勝，也是他職業生涯最大的一場勝利。

弗里茲在4強戰的時候扭到腳踝，教練勸他不要冒險繼續比賽，但弗里茲拒絕退賽。「這不是個問題，我完全沒感覺，完全沒影響我。」24歲的弗里茲說：「能夠與納達爾同場比賽就很光榮，我從小就看他贏遍所有的比賽。」「我不斷告訴自己，我沒理由不能打贏這場比賽。」

開賽首盤，弗里茲就以5比1壓制了納達爾，並以6比3拿下首盤。第二盤納達爾一度以正手拍救回賽末點，戰成5比5一路殺到搶七。但是納達爾關鍵時刻數次失手，最後一球也是回擊失敗飲恨。

納達爾4強戰的時候遇到呼吸不順的問題，決賽中他被迫兩度叫暫停，請來防護員幫他包紮左胸膛。「我呼吸的時候身體裡就像針扎一樣，非常痛苦，這嚴重影響我的發揮。這讓我開始擔心，現在該做的就是休養。當然過去兩個月非常棒，令人難忘，沒想過我還能經歷那種時刻。」他已經預告不會參加接下來的邁阿密大師賽。

弗里茲帶傷獲勝之後橫躺在地，他的腳踝將要接受核磁共振檢查，也可能不會參加邁阿密大師賽。他的世界排名將從第20名前進到生涯新高的第13名，納達爾也會升至第3名。