警方將涉嫌在出租套房內分裝毒咖啡包的徐姓男子帶回查辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名徐姓男子在新興區一棟大樓租下套房後，近來將套房打造成另類「咖啡屋」，轄區警方接獲線報，指曾因涉及毒品案的徐男在套房內，分裝毒咖啡包，屋內儼然成為毒品分裝場，蒐證屬實後，16日下午持搜索票前往，當時徐男甜擁女友睡覺，聽到敲門聲，睡眼惺忪地應門，警方衝入，查扣裝毒工具、第三級毒品卡西酮原料、分裝袋3700個等物。

新興分局偵查隊警方執行緝毒專案，發現1名曾涉及毒品案的35歲徐姓男子在民生路一棟大樓租屋，該處疑似毒品分裝場，警方探訪屬實，16日下午持搜索票前往，警方敲門後，正在和女友睡覺的徐男，絲毫未察覺警方已找上門，睡眼惺忪地應門，隨即被警方控制行動。

警方進入屋內搜索，發現徐男租屋處已成毒品分裝場，徐男將第三級毒品卡西酮分裝後，摻入不明粉末，再以封口機密合咖啡包後，偽裝成一般咖啡包對外販售。現場查扣大批相關分裝毒品使用工具、原料、毒品咖啡包分裝空袋3700個等物品。

徐男辯稱警方查扣相關製造毒咖啡包的證物，都是一名年輕的女性所留下，對方已不知去向，否認製造毒品並販售，但說詞未被警方採信，訊後被依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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