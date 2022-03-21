利用平台媒合買家，再販賣商品可以賺取差價，輕鬆月入10萬！有這麼好康的事？台中市一名張男即聽信女網友詐騙話術，急到銀行欲匯款7萬8000元，並說要匯給公司貨款用，但二度更改匯款帳戶，且都是個人帳戶，行員主動關懷，張男又稱與朋友買東西，一會又改口說是投資賣東西賺取差價，機警行員立即報警協助，及時阻詐。

警方日前接獲轄內銀行行員報案，有民眾疑似遭到詐騙，請警方到場處理，台中市警察局第二分局永興派出所警員劉宛瑜、洪暄富立即趕赴了解，詢問張男匯款目的？張男說詞從貨款交付到投資，匯款目的反覆不一。

員警一聽就是詐騙集團慣用的招數，果不其然，詐騙集團佯稱利用平台媒合買家再販賣商品可以賺取差價，輕鬆月入十萬等話術誘惑民眾，張男心動後立馬到銀行加碼匯款，想要有被動財富收入。

經員警當頭棒喝，張男這才知道自己的老本險些被詐，頻頻感謝員警及行員的及時攔阻。

據了解，已準備退休的64歲張男，是在網路上認識一名女網友，並報好康表示可以投資電商，還可以利用平台媒合買家再販賣商品賺取差價，張男已先小試水溫，投入2萬8000元，一單即輕鬆賺取1萬5000元，驚喜發現獲利竟達5成以上，打算陸續放大投資金額，幸好遇上警民合力阻詐，保住老本。

台中市警察局第二分局分局長陳家銘表示，經密集向轄內金融、保全、超商、保險等業者宣導車手特徵及最新詐騙手法，重視與轄內各行業維繫良好互動，擴大阻詐能量，採多管齊下方式進行，希望能夠守護民眾的辛苦錢。

警二分局表示，今年至今轄內金融機構攔阻已阻詐5件，攔阻金額達400餘萬，阻詐連線守護民眾荷包不遺餘力。