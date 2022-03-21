根據國防部最新送達立院的書面報告指出，年初迄今全球仍未脫離疫情威脅，隨著科技發展，假訊息傳播造成社會不同群體間分化；歐洲俄烏爆發戰火，印太地區北韓飛彈試射、中共軍事擴張及美國與其友盟之聯合軍事作為等，呈現複雜多變格局；另中共藉灰色地帶之軍事行動，企圖片面改變台海和平現狀，整體情勢愈顯嚴峻。

報告指出，國防部將持續專注戰訓本務，戮力戰備整備，並藉全民防衛動員署之成立，推動後備改革，結合全民總力，發揮整體國力；另「海空戰力提升計畫採購特別預算」已於上(4)會期通過，本部將依法、依期程執行，以快速獲得所需武器裝備。

有關當前區域情勢，國防部說，當今全球續在美中兩強激烈競爭下，區域呈現複雜多變態勢。俄烏情勢在外交斡旋無效後，俄羅斯總統普丁於111年2月24日下令進軍烏克蘭，現戰事持續且僵局未解。俄烏戰爭衝擊歐亞戰略態勢，並連動印太區域安全環境，國軍將持續密注情勢發展，落實各項戰備整備作為。

報告指出，中共全面向擴張對國際安全形成威脅與挑戰，由於其軍事現代化取得階段性成果，已突破第一島鏈亟欲向東延伸，以增加其戰略縱深，然因臺灣位居島鏈關鍵要衝，台海和平情勢也受到國際高度關注。對此，美國及其盟國則藉聯合軍演及在台海、南海巡弋等作為，企圖遏制中共東擴，掌握區域主導權。

另美國為維護印太區域和平穩定，於111年2月11日公布「美國印太戰略」，將運用澳英美「三方安全夥伴關係」(AUKUS)、美日印澳「四方安全對話」(Quad)等機制，推動自由開放之印太戰略。而在台海議題上，則強調「臺灣關係法」及「六項保證」，維持臺灣防衛能力，並聯合友盟反對中共片面改變臺海現狀。

整體而言，美中戰略競逐、俄烏戰火延燒、中共軍事擴張及對臺政經軍心施壓作為等，皆對國際秩序造成衝擊。為應處詭譎多變的區域情勢，國軍持續強化聯合情監偵，嚴密監控台海周邊狀況及軍事動態，並透過精實訓練，打造可恃精銳勁旅，以支撐政府發揮臺灣在地緣戰略的關鍵角色，維護區域和平穩定，並捍衛我國生存與發展。