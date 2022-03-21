高雄市長陳其邁今（21）日到議會進行施政報告指出，去年拚經濟的成果，稅收增加同時撙節開支，去年達到零舉債目標，結餘0.18億元，高雄將努力朝財務穩健的方向邁進。這是陳其邁任內第1次，也是高雄縣市合併以來第2次達成年度零舉債。

陳其邁提到，主要是去年拚經濟成果，歲入實收超過22.08億元，歲出撙節開支減少40.19億元，這樣來回，就把原來預算62億元補足，所以去年達到零舉債目標。

不過，面對最新民調顯示六都滿意度中，新北市長侯友宜居冠，台北市長柯文哲墊底有何看法？陳其邁則低調回應，「每個機構做的民調都不同，但是我們都會參考，虛心檢討、繼續努力。」

財政局長陳勇勝說明，高雄市累積至今1年以上公共債務約2463億元，但累積負債高有其結構性因素，市長陳其邁長上任後，嚴守財政紀律，去年度達成零舉借目標，相較108年度決算新增舉借10.37億元，109年度則為31.26億元，顯示高雄市財政已朝穩定改善方向前進。

陳勇勝進一步說，2020年8月以來，市長帶領市府團隊積極招商，各產業投資高雄總額已逾5000億元，去年度高雄市各行業銷售額總計達5.57兆元，較109年4.52兆元增加約1.05兆元，為縣市合併以來首度突破5.5兆元，創歷史新高，成長率23.28％居六都第一，其中農業、工業及服務業銷售額分別成長38.35％、29.95％及16.41％，也是六都之冠。

陳勇勝強調，減債無法一步到位，鐵路地下化及捷運輕軌建設，都需要龐大經費挹注，未來持續透過積極招商引資、爭取中央建設經費補助、爭取增加中央統籌分配稅款財源、加強市有土地之活化開發等開源措施，以及加強預算審查、嚴格控管經費支出、加強財務管理節省利息支出等節流手段，持續朝健全財政努力。