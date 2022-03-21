超商萊爾富搶食「黑金商機」，今天宣布旗下Hi Cafe咖啡豆配方升級，攜手伯朗，更換新配方綜合豆，並找來2014年世界杯測冠軍劉邦禹監製配方，針對不同產區間的咖啡豆特性重新調整使用比例，以強化Hi Cafe醇厚的咖啡香氣與尾韻回甘，讓整體咖啡口感更加溫潤。

萊爾富咖啡此次換新豆，主打冠軍嚴選，找來2014年世界杯測冠軍劉邦禹監製，嚴選來自巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉、衣索比亞與印尼五大產區的咖啡豆，經過一系列挑豆、篩選，以完美比例讓烘豆掌控在中深度烘焙，塑造咖啡豐富的層次口感與風味，輕啜後酸苦均衡的風味且略帶尾韻甜香口感，讓整體咖啡風味再升級。

萊爾富主管表示，根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣咖啡市場年產值約達800億元，一年可喝掉28.5億杯咖啡，平均每人每年喝掉約200杯咖啡，顯見台灣咖啡商機龐大。

而萊爾富去年約賣出5,200萬杯咖啡，整體Hi Cafe咖啡營收達16億元，每年售出的大杯咖啡高度，換算相當於可堆疊成12,770座台北101大樓，相當可觀。

萊爾富為此持續改良配方，希望提供消費者更好喝的咖啡。配合此次新配方推出，即日起至4月5日，萊爾富推出咖啡全品項第二杯7折優惠（不含茶飲、冰沙、奶茶類），要讓民眾都有機會品嚐到冠軍嚴選的全新配方。