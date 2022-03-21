中國人民銀行21日公布3月貸款市場報價利率（LPR）顯示，一年期利率3.7％，五年期以上利率為4.6％，均與上個月持平，追隨3月中期借貸便利（MLF）操作利率穩勢。這也是LPR連續第二個月維持不變。

另外，人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，21日開展了人民幣（下同）300億元的7天期逆回購操作，利率持平於2.1％。據此計算，單日淨投放200億元。

路透報導，金融委上周舉行會議後，市場對本月LPR報價出現分歧看法，對於下調LPR的預期大幅升高。但從先前MLF利率維持不變來看，可看出人行還是保持一貫的穩健作風。

稍早路透調查顯示，接近五成的受訪人士認為3月LPR有望調降，而為了進一步穩地產，對於此次五年期以上補調的憧憬升溫。有19位仍預期3月一年期和五年期以上LPR報價將與2月持平，追隨MLF利率穩勢，占比略超五成；預期LPR將下調的受訪人士則對調整方式的分歧較大。