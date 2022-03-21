口腔癌為我國青壯年男性最常見的癌症之一，但受到疫情影響，今年前來篩檢的人數僅有37.2萬，與去年篩檢的45萬人相比，下降18％，國民健康署呼籲，台灣每天有20人罹患口腔癌，且口腔癌個案中81.8％有吸菸行為，70％嚼食檳榔，呼籲高危險族群應接受定期篩檢。

我國109年的死因統計中，有3380人死於口腔癌，而108年的癌症登記資料也顯示，男性口腔癌發生個案數達7468人，其中81.8％有吸菸、70％會嚼食檳榔。

民國99年起國健署擴大口腔癌篩檢，幾乎每年都有5、60萬篩檢人數，不過這兩年受到新冠疫情影響，篩檢人數銳減，例如去年僅篩45萬人，今年目前也只有37.2萬人參加，篩檢率與去年相比下降18％。

國健署表示，年滿30歲以上有嚼食檳榔（含已戒）或吸菸的民眾，每兩年可接受一次免費口腔癌篩檢，根據資料顯示，定期接受篩檢可降低21％的晚期口腔癌發生率，及26％的死亡風險，如配合追蹤與治療，存活率可達8成，但若延遲發現或救醫，晚期個案存活率將不到4成。

國健署提醒，「拒絕菸檳酒、定期檢查、及早就醫」才是預防口腔癌不二法門。早期發現口腔病灶是提升存活率與降低治療難度的關鍵，民眾若發現口內出現「破斑硬突腫」之一的情形，應儘速就醫，呼籲有菸檳習慣的人要戒檳、戒菸，符合篩檢補助資格者可攜健保卡至健保特約牙科、耳鼻喉科之醫療院所，進行口腔黏膜檢查。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363