加速資產活化，並朝擴大商場經營規劃；國產建材（2504）已在台南東區門戶商圈自營「南風村」商場。國產21日指出，未來，台北南港大型開發案，地下一樓到五樓大露台也將規劃為商場。

在全台擁有45.7萬坪土地的國產建材，目前正規劃開發的包括位居台北東區門戶軸心的「南港大型開發案」、面積約3,000坪的花蓮濱海地區大型國際特色飯店，也在申請開發中。

位於台南市東區的「南風村」，涵蓋綜合商場與國賓影城，是國產活化整建的自營商場，土地面積4,166平方公尺（約1,260坪），建築面積3,135.5平方公尺（約948坪），總樓地板面積10,258.02平方公尺（約3,103坪），位於平實營區重劃區正對面，居台南黃金地段軸心，目前南風村有國賓影城、韓國第二大速食品牌MoM's TOUCH、黑浮咖啡、饗麻饗辣麻辣火鍋、全家便利商店等進駐，地段上屬平實營區生活圈。

國產指出，南風村未來所在的區域內，有規劃平實轉運站與商場，也是台南輕軌路網藍綠線交匯中心，可望串聯南紡購物中心，成為東區副都心暨商業娛樂新中心。

至於台北南港大型開發案完工後的商場，國產指出，商場部分保留各種空間的彈性規劃，可以橫向做單層商場，也可以做垂直商辦，最特別的是五樓景觀大露台，挑高12～18米，採用ARUP的懸吊系統設計，可結合植栽景觀、藝術、主題，規劃不同的餐飲或商業空間使用。

國產指出，南港這部份會等到快蓋好那時才決定自營或租售，集團發展都會保持彈性。

而位於花蓮市美崙溪畔的濱海地區3,000坪基地，國產指出，將開發為大型國際特色飯店，預計興建11層樓，規劃近200個房間、三間 主題餐廳及泡湯SPA等設施，現已取得建築執照，預計五年完成開發 興建。