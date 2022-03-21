國票投顧最新戰情周報指出，現階段盤勢仍持續受到俄烏局勢的消息所影響，股匯、原物料市場波動依然劇烈，增添了投資風險。因此，現階段建議仍應抱持戒慎心態，靜待戰事態勢趨穩、盤勢波動趨緩後，再進行較積極的操作，預測3月指數預期16,764～18,026點；短線個股可留意重量級法說會及月底投信作帳行情。

國票投顧分析，一、聯準會（Fed）升息步調如預期，美元有望續強：上周利率決策會議（FOMC）決議調升聯邦基金利率1碼至0.25～0.5％，並預計於5月啟動縮表，此結果大致符合市場預期。有鑑於上半年升息路徑已大致抵定，且Fed主席鮑爾釋出下半年通膨將開始降溫，全年7次升息亦可能在通膨放緩後出現下修。

因此，預期在接近下一次FOMC會議前，美元指數將呈現易升難跌的格局，惟本輪貨幣緊縮循環的初期強度較高，恐使殖利率出現更長天期的反轉，應稍加警惕。

二、俄烏戰事難平息，牽動強國間角力：俄烏烽火未熄，此前歷經多次官員會談仍難有實質進展，傳土耳其居中協調兩國元首會晤，惟雙方各有堅持，恐仍需耗費時日反覆磋商。

另一方面，國際法院裁定俄羅斯應立即停戰，美國總統拜登隨即指控普亭為戰犯，引發俄方反擊並對美啟動反制裁，此時美國亦正告中國支持俄羅斯將承擔後果，顯然俄烏戰火正牽動強國之間的政治角力，預料短時間暫難落幕，後續影響須持續留意。

三、關注上市櫃法說/股利政策/年報公布、展覽題材：本週持續有多家重點公司法說，包括力積電（3/21）、台積電/同欣電/譜瑞-KY（3/22）、元太（3/23）、鴻海（3/24）等，以及美國衛星展 SATELLITE、輝達GTC，大會都在3月21～24日開展，可留意相關訊息。

此外，隨著時序漸近月底，上市櫃公司也將加快年報公布的腳步，除了資本額100億元以上的118家上市櫃公司已在3月16日之前提前公告去年自結財報外，近兩週將會有更多公司密集公布年報，可望提供短線買賣題材。

四、留意美股波動、內外資籌碼及季底作帳：台股上週呈現劇烈震盪，所幸FOMC會後隨美股強彈，年線失而復得，也帶動周K收漲 191點（1.11％）。儘管上週四外資大幅買超逾400億元，惟整周而言依然賣超逾390億元，連5周站在賣方。

內資方面，投信維持買超動作，推估仍有季底作帳意圖，但官股似有趁強彈逢高調節傾向，恐應稍加提防。考量俄烏戰事尚在延續，導致美股為首的國際股市波動劇烈未見明顯緩和，料將持續干擾外資操作心態，因此在不確定性尚未消除前，仍應持續關注內外資籌碼動向及市場的波動。