CP值超高的全新iPhone SE正式在台開賣，這次首波開賣除蘋果門市與官方網站外，各大電商也都加入首波販售行列，搶買新機也莫忘省包，刷台新@GoGo卡在PChome上訂購全新iPhone SE，單筆消費回饋1,000元（限量登錄100名），且可再獲最高3.5％現金回饋，等於刷卡購機最高現省1,300元。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示，全新iPhone SE是許多iPhone愛用者等待已久的新機，尤其Touch ID是許多忠實果粉最期盼回歸iPhone的功能之一，這次全新iPhone SE開賣，預期會引起許多SE鐵粉的搶購熱潮。除在PChome用台新銀行@GoGo信用卡購買全新iPhone SE，最高獲1,300回饋，持台新銀行燦坤聯名卡在燦坤門市購買新機系列，單筆含分期滿1萬5,000元，可獲400元還元金（限量150名）。

黃天麟指出，刷台新信用卡在購物網站購買新機全面可獲得不同的回饋，包括3月31日前於momo購物消費不限金額6％回饋（量登錄2,200名，回饋上限500元）；3月31日前於東森購物消費單筆滿萬元獲刷卡金500元（限量登錄120名）；3月31日前蝦皮購物消費單筆滿萬元可獲刷卡金600元（限量登錄100名）。

除購新機回饋外，黃天麟強調，5月31日前使用台新信用卡新訂閱指定品牌服務，包含Disney+、Netflix、Youtube Premium、Spotify、foodpanda、UberEats等，可獲最高40％刷卡金回饋（每月限量登錄3,000名），建議掌握用新手機飛快追劇的爽感。