國際市場遭遇震盪與挑戰，今年以來從科技股回檔、俄烏戰爭、通膨及升息疑慮等不斷，風險趨避意識更為強烈，反映在境外基金申購與贖回數字，國人資金明顯從股債基金流出，轉進平衡型基金，已連續14個月淨申購。

根據境外基金觀測站最新資料，截至2022年2月境外基金規模與申購贖回情況，扣除貨幣型基金，僅平衡混合型基金維持淨申購，金額達208億元，股票型與固定收益型則是雙雙淨流出，持有總金額也降至3.66兆元。國人轉進平衡混合型基金，統計自2021年以來，已連續14個月淨申購境外平衡型基金，截至2022年2月止，總持有金額達7,176億元。

M&G投資表示，短期內俄烏戰爭局勢尚不明朗，基金經理團隊將保持較高的現金水位，以因應股市下跌及殖利率上行風險，遇到市場不理性拋售時，專注尋找投資機會，等待市場消化不確定因素後再進場布局。

平衡型基金發揮防禦與收益成效，M&G多重資產投資總監Michael Dyer指出，因投組採取槓鈴式配置，納入長天期美國公債、新興市場債，前者降低利率風險，後者則是拉美新興債為主，遠離俄烏戰爭震央，尤其看好新興本地債利空出盡；另持有歐洲銀行股，股債兼顧成長與防禦，讓整體投資組合進可攻、退可守。