根據國防部最新書面報告，中共挹注高額國防預算，加速推進軍事現代化進程，近年來，除持續列裝東風系列巡弋飛彈、新型主、輔戰機及山東號航艦等新式武器及部署北斗全球導航衛星外，並常態化執行東、南海戰巡與西太平洋遠航訓練，已具備對我局部打擊及跨島鏈聯合作戰能力，整體戰力快速成長。

此外，共軍漸次加大對我「實戰化」針對性演訓之規模、頻次與強度，經統計110年共機計900餘架次侵入我西南空域，近期更以民航機侵擾外島等灰色地帶行動，並輔以認知戰作為，測試國軍應對能力並增加我空防壓力，對我國家安全形成嚴峻挑戰。

書面報告指出，面對區域情勢不確定性，以及共軍軍事威脅與刻意挑釁行為，國軍隨時保持高度警戒，雷達偵蒐採複式備援方式，並朝機動化目標籌建，持續整合雷、截情監偵系統及友盟戰略情報交流，藉以增加應處時間，發揮早期預警功效。面對共軍機、艦於我周邊海、空域軍事活動，除採多重手段妥慎應處，以具體行動應對中共軍事威脅外，並在全球資訊網以中英語公布共軍動態，使國人及國際社會瞭解中共挑釁行為。

至於國軍戰訓整備，國防部報告說，鑑於中共軍力擴張，及對台之可能行動與威脅，國軍秉持備戰不求戰、應戰不避戰之堅定立場，戮力各項戰訓整備，以強化聯合防衛戰力。為因應網路及電戰等新型作戰模式，國軍除掌握共軍網路戰部隊、駭客組織等網安威脅情資，建立資安縱深防護系統外，並藉結合資訊與人工智慧科技發展趨勢，建構複合式指管體系；另假訊息在其組織化的操作下，伺機運用網路媒體不斷傳送，嚴重影響國人心防，甚至可能導致國家動盪，對此，國軍已建立假訊息應處機制，用快速查證、即時回應及追查溯源等作為，透過多元傳播管道立即澄清，以有效打擊其破壞我民心士氣及社會穩定的意圖。

報告指出，三軍各部隊則以訓練結合戰備方式，循序由駐地訓練、基地訓練、戰備偵巡、作戰計畫演練及各項聯合作戰操演任務等，於作戰任務地區詳實演練，建立處處是戰場之觀念，落實時時做訓練之作為，以熟悉作戰環境與落實戰場經營，創造戰場優勢，達戰訓合一之目標；另依防衛作戰構想，統籌運用三軍常、後備兵力及全民總力，務實遂行兵棋推演及實兵演練，並藉年度「漢光演習」、「海強操演」、「天龍操演」、「聯電操演」等重要演訓，驗證作戰計畫之執行能力，以增進整體聯戰效能，建構可恃國防武力。