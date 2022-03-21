懸疑劇《華燈初上》第三季自18日上線後，就引發各界討論，除了劇情和角色恩怨情仇外，客串卡司也是一大亮點，第三季找來男星蔡昌憲客串演出「蔡董」一角，蔡昌憲一到酒店就對郭雪芙飾演的「愛子」伸鹹豬手，他和郭雪芙火爆互嗆讓觀眾印象深刻，不過兩人在現實生活中，其實是國小同班同學，私下交情引發熱議。

《華燈初上》第三季迎來大結局，除了揭曉殺死蘇慶儀的凶手，華麗客串卡司也引起觀眾討論，因演出《艋舺》、《雞排英雄》、《那些年，我們一起追的女孩》等多部票房破億電影而獲封「破億吉祥物」的蔡昌憲，這回飾演到「Suger」酒店消費的客人，他還對郭雪芙飾演的「愛子」伸鹹豬手。

郭雪芙發現被吃豆腐後，不甘示弱朝蔡昌憲臉上潑水，讓他當眾被「洗臉」，郭雪芙飆台語回嗆，蔡昌憲還被嘲笑身高，兩人一來一往互飆演技，讓觀眾看了都超過癮，不過，值得一提的是，郭雪芙和蔡昌憲其實是澳底國小的同班同學，兩人早已認識多年，過年還曾相約打麻將，雙方交情相當不錯。

蔡昌憲過去發文喊郭雪芙是：「我的好同學」。（圖／取材自蔡昌憲臉書）

而蔡昌憲在劇中對郭雪芙伸鹹豬手慘遭「洗臉」，讓蔡昌憲忍不住到林心如臉書留言並抱怨：「我下次改去光消費，不去Sugar了」，還釣出林心如回應：「『光』不會潑水喔」。