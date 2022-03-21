高雄銀行董事長董瑞斌出任國立中山大學「國際金融研究學院」院長，該學院著重縮短金融界學用落差和國際差距，先期設立「國際資產管理研究所」，也將進駐85大樓，打造「國際資產管理國家隊」。

台灣第一家由產官學攜手組成的國立中山大學「國際金融研究學院」日前揭牌，蔡英文總統與台灣22家金融機構代表皆出席力挺，期許產官學合作培育更多科技金融跨域人才。

董瑞斌為美國范德比大學（Vanderbilt University）經濟學博士，專長為財務管理、經濟分析及數位金融（FinTech），曾任第一金控兼第一銀行董事長、悠遊卡投資控股公司董事長、兆豐金控總經理兼兆豐票券金融公司董事長、中央存保公司董事長、台灣菸酒公司董事長、高雄市政府財政局局長及台經院財務金融所所長。

董瑞斌強調，中山大學國際金融研究學院成立有兩大目標，第一是扮演台灣金融界與學界的溝通橋樑，第二是縮小台灣現今金融業與國際金融業的差距。他分析，縮短學用落差不能只靠產學合作，體質上必須全面改變，才能改變台灣整體的金融產業。此外，學院師資皆為具高階金融實務及國際金融組織實戰經驗的國際講座教師，可培育具創新視野兼具國際移動能力、高階金融商品開發設計之國際資產管理人才，及金融機構國際化營運管理人才。

中山大學表示，國際金融研究學院先期設立國際資產管理研究所，開設「永續金融」及「數位金融」微學程模組，採英語授課，招收對象為金融界中級主管、政府監理機關及科技產業上下中游等專業人士，有三年以上相關業界資歷及多益850分以上者。課程規劃藉由探討商業模式創新實作進行，建構更多元的金融領域專業知能及實作經驗，每年將提供約200萬元獎學金，擇優讓學生至國際大學學習。國際金融學院未來也將結合高雄市5G AIOT發展進駐85大樓，培育具產業服務、科技金融及資安的人才。