媒體民調顯示台北市各項民調指標都落後，不僅台北市長柯文哲滿意墊底，台北市城市光榮感也居末。國民黨立委蔣萬安今天受訪時表示，台北市是首善之區，但是相對其他五都大幅快速成長，台北市發展有限，會讓台北市民有「一成不變」感。

蔣萬安表示，台北市歷任市長都對建設台北有付出跟貢獻也很努力，市政建設是一棒接一棒，但是台北市為首善之區，儘管這幾年很多地方有進步，但相較於其他五都的大規模成長，台北市進展有限，就會看起來一成不變。加上台北市民自我要求高，檢驗監督標準高於其他人，才會顯示在民調上。

蔣萬安指出，台北市民對於交通問題、長照資源不足、老舊建物居六都之冠都非常關切，尤其是疫情之後，經濟發展是重中之重，地方政府要更積極採取行動，回應市民期待。

蔣萬安也提到日前北市文山區的再興社區頂樓女兒牆突然倒塌，造成居民恐慌，蔣認為，追究相關原因之外，也凸顯台北市老舊建物居六都之冠問題，30年以上建物佔整體住宅超過七成，50年以上建物11.5萬棟，迫切需要都更的危老建物達23萬棟，很多問題卡在行政程序冗長，如何加速審議速度，很多問題需要共同面對，要即刻解決，已經不單是市容問題，是居住安全、生命財產安全問題。

至於外傳蔣萬安將於5月正式宣布參選台北市長。蔣萬安則表示，黨中央跟市黨部會有整體評估跟最妥適戰略規劃，議員提名優先是好的，方向上他都支持，議員提名一個段落，會進入下一階段期程。