到銀行匯款受阻，54歲林男還用手機通訊軟體和網路裏的愛情騙子抱怨。（第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中1名54歲的林姓男子與網路認識的妙齡女子相談甚歡，雖然兩人認識僅僅1周，仍大方幫忙女子解決包裹卡關的問題，幸行員察覺有異關懷提問並機警通知警方加入勸阻；渾然不覺被騙的林姓男子一開始還很生氣，在眾人的查證及勸說下，才保住他辛苦錢，他也轉怒為感恩。

台中市警察局第三分局勤工派出所警員王裕順日前12時至14時擔服備勤勤務時，獲報轄內銀行疑似有民眾遭詐，王員趕抵現場，原來稍早行員協助54歲的林姓男子填寫匯款單時，發現其正欲匯出新台幣7萬多元的款項，便進一步詢問避免林男遭受詐騙。

林姓男子稱自己要匯生活費給家人，欲匯入的戶名卻非其所提供的家人姓名，更無法解釋其中的矛盾之處，而行員經其首肯確認手機中的匯款帳號等資料，卻發現訊息頭像為一妙齡女子，雙方對話內容不但是簡體字，更提及海關、運費等常見詐騙話術，此外還提供多個匯款帳戶要請林姓男子「幫忙」。

林姓男子渾然未覺自己遇上詐騙，對於諸多提問顯得越來越「氣噗噗」，行員遂趕緊通知員警到場協助勸阻。

員警了解經過後，再三向林姓男子保證這就是常見的愛情詐騙手法，見他仍有存疑，在同仁的協助下，確認妙齡女子所提供的帳戶早已被列為詐騙集團的警示帳戶，他才恍然大悟自己真的遇上詐騙，7萬多元並不是一筆小數目，對於員警及行員的協助亦相當感激。

警方提醒民眾，當未曾謀面的網友稱「要借錢」、「寄包裹」或是邀請「一起投資」，只要涉及金錢，請務必提高警覺，若有任何疑問皆可撥打165反詐騙專線及110諮詢，小心求證才能守住自己的辛苦錢。