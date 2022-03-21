21日環境風場為東南風，西半部地區擴散條件較差，清晨至上午有污染物累積，白天垂直擴散條件好轉。依10時監測結果，宜蘭及花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門、澎湖以「普通」等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

依監測資料料顯示，21日環境風場為東南風至偏南風，上午西半部風速弱，易累積污染物，午後南風增強，南部擴散條件稍好轉，雲嘉南以北位於下風處，稍易累積污染物；氣象局提醒夜間至清晨金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南局部地區短時間達紅色警示等級。

未來一周，21日環境風場為東南風至南風，雲嘉南以北地區位下風處，稍易累積污染物；22日鋒面通過及東北季風再增強，23日至24日受東北季風及華南雲雨區影響，全臺降雨機率增加，空氣品質普通；25日環境風場為東南風，中部以北位於下風處，擴散條件轉差；26日另一鋒面接近，中南部轉為下風處，擴散條件稍差。