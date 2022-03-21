高雄一名網友分享小時候課堂用的隨堂測驗卷，指出該測驗卷只有高雄人用過，同住的兩名北部室友稱從未看過，讓他很驚訝，貼文也被高雄地方社團轉發，引起全台各地民眾熱議，北部人均表示「很陌生」，但中南部人現身說，「除了考試外，也常常用來上課傳字條」。

一名網友昨（20）日於個人臉書分享一張隨堂測驗卷的照片表示，同住的兩名北部室友既沒用過，也沒看過該隨堂測驗卷，同時他也問了住在北部的好友，答案都是沒用過，令他很驚訝，「只有高雄人在學生時期用過隨堂測驗卷嗎？」高雄地方社團《高雄點 Kaohsiung.》也轉發該貼文震驚地說，「只有高雄人用過隨堂測驗卷？真的假的？」

一名網友昨日於個人臉書分享小時用的隨堂測驗卷，引發網友討論。（圖／網友眉毛授權提供）

根據網友分享的圖來看，一張白紙的最上方，大大紅字寫著「隨堂測驗卷」，學生可在下方空格填入班級、座號及姓名。

圖文一出，引發全台網友回應，「真的，台北沒用過這種」、「這個小時候很流行嗎？我北部人，沒用過這個」、「北部人路過，我們以前都是學校自己印的，沒用過這種」、「雙北市印象中沒有」、「我國中時從高雄轉學到台北，全班只有我一個人有」、「北部跟南部的顏色不太一樣吧！我北部人，小時候用的是綠色的」、「真的假的！我以為全台灣的人都用過耶」、「太震驚了，隨堂測驗紙可是高雄人學生時代的代表欸，這什麼南北差異」。

留言中也有其他縣市的人說，該產物並非高雄特有，「台中人舉手，我小時候用過，好懷念喔」、「我台中人，除了用來考試，我還會用來寫信」、「我彰化人，這是跟同學上課傳紙條的最好工具」、「屏東也有啊！又不是高雄特產」、「我是屏東人也有用過，除了考試用，還可寫信折愛心」。