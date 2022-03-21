行政院長蘇貞昌今(21日)召開擴大防疫會議，針對AZ、莫德納、BNT以及高端疫苗將在本周起至年底間陸續屆臨效期，會中指揮中心表示，已配撥給地方衛生局依感染性事業廢棄物處理方式，確實進行記錄與銷毀以及後續回報作業。

另外，蘇貞昌也要求指揮中心，持續斟酌國際疫情以及其他國家防疫政策，並持續落實邊境管制，以作為相關防疫措施如何進行調整的依據。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為83.3％，第二劑為77.96％，第三劑為48.11％，累計施打超過4901萬人次，3月10日實施加碼提供65歲以上尚未接種COVID-19疫苗民眾500元（含）以下衛教品，目前65歲以上符合第三劑接種間隔之長者已施打比率已達85.7％，顯見相關加碼獎勵措施具相當成效。

指揮中心表示，AZ、莫德納、BNT以及高端等各廠牌疫苗，均將在本週起至年底間陸續屆臨效期，指揮中心已於本月17日函送地方政府衛生局屆效後處理措施，已配撥給地方政府者即由地方衛生局依感染性事業廢棄物處理方式確實進行記錄與銷毀以及後續回報作業。

蘇貞昌表示，國內疫情雖在可控制的範圍內，而台灣也準備朝向經濟與疫情兼顧的台灣模式前進，不過境外移入病例數量仍在持續增加中，且入境居家檢疫天數縮短政策對國內疫情之後續影響尚在觀察中，請指揮中心持續斟酌國際疫情以及其他國家防疫政策，並持續落實邊境管制，以作為相關防疫措施如何進行調整之依據。

蘇貞昌表示，為維護國人健康，指揮中心在國際疫情爆發前即積極透過各種方式取得疫苗，也因為指揮中心的努力不懈，目前國內各類疫苗品項及數量皆屬充足，而由於國內疫情目前趨於穩定，民眾施打疫苗之意願亦隨疫情發展情形而有相對起伏，政府為提高國民保護力、提升染疫高風險長者施打率，已透過各種方式並採取相關獎勵措施，並已達到相當成效。

蘇貞昌強調，施打率在世界各國亦屬相對較高，政府為保障民眾健康，用盡方法取得各品項疫苗並鼓勵民眾施打，顯示政府已做好充足準備，而因目前疫情趨緩，各廠牌疫苗都將面對屆期銷毀狀況，他也要求指揮中心與地方政府確實執行，確保國人健康。