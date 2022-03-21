日本內閣去年4月13日決議福島核廢水將在2023年稀釋排放入海，該決議引起鄰國強烈抗議，聯合國國際原子能總署(IAEA)由專家組成的國際調查團已於今年2月赴日監督。原能會表示，我國規劃籌組的專家觀察團已獲日方同意於3月23日至27日赴日。

為了解日本政府針對含氚廢水排放作業動態，經原能會證實，我國規劃籌組之專家觀察團已獲日方同意於3月23日至27日赴日，觀察團一行8人預計將在3月24日先與專家進行含氚廢水排放相關議題技術交流討論後，於3月25日赴福島第一核電廠實地了解含氚廢水相關設備與設施，並與現場人員進行交流。

立法院教育及文化委員會邀請行政院原能會主任謝曉星列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委林奕華表示，去年我們的團隊沒有出發赴日，近日有再確認出發日期，但為何原能會並未說清楚？

原能會主任謝曉星表示，IAEA的調查團在今年2月14日到2月18日已經採外交泡泡方式赴日監督，我們的調查團本周三下午將搭機赴日，沒有第一時間說明出發日期是因為怕有變故，像日前3月16日本福島縣外海發生7.4地震，擔心表訂日期又會再變，所以不敢太早公布出發日期。

林奕華表示，我觀察團抵達日本後是否會重申反對排放的立場？謝曉星強調，去年自己就已經表達過反對立場，但既然日本已經決定要做，我們唯一能做的就是台灣這邊該如何管制，以及確保日本做法是否符合國際標準。