西班牙「先鋒報」（La Vanguardia）近日發文章表示，俄烏衝突點燃了首次世界經濟戰爭，過往的全球貿易已經轉變成所謂的「集團經濟」，但全球化則決定這是一場前所未有的經濟世界大戰，所有國家無一例外受到俄烏戰事影響。

大陸「參考消息網」21日引述相關報導指出，隨著俄烏衝突的發生，第一次世界經濟戰爭於2022年2月24日爆發。這對戰場產生直接影響，最初的閃電戰正在變成一場長期消耗戰。所以俄羅斯總統普丁宣布，經濟制裁「等同於西方宣戰」，他公開承認制裁正在以前所未有的方式打擊俄羅斯經濟。

但文章認為，全球化決定了這是一場前所未有的經濟世界大戰，所有國家無一例外受到影響。即使是印度村莊裡用來烤麵包的麵粉，價格也翻了一倍，並且還有缺貨的擔憂。烏克蘭和俄羅斯占小麥產量的32％，玉米產量的18％。但受影響的不僅是穀物和能源產品，還包括所有原材料，以及化肥、貨運和國際貿易，更不用說金融、技術和網路安全。構成當前經濟生產鏈的所有要素都受到影響，轉眼間所有物價都在暴漲，而這還只是開始。

文章稱，全球正面臨前所未有的供應衝擊，它影響到所有經濟領域。如果這種情況持續下去，可能會導致地球大部分地區出現短缺和饑餓。全球正處於真正的十字路口，面對兩難境地：要麼實施制裁並禁止與俄羅斯進行貿易，承受價格上漲、失業率上升和經濟增長放緩的後果，要麼允許貿易並資助對俄羅斯的戰爭。

美國總統拜登和英國首相強生已決定禁止與俄羅斯的所有貿易。不僅禁止天然氣和石油交易，大多數俄羅斯銀行都已從環球銀行間金融通信協會系統中移除。該系統彙集了世界各地1.1萬家實體，這將使任何產品的進出口變得極其困難。德國反對這樣做，但壓力很大。主要跨國公司也離開莫斯科，從麥當勞漢堡包到薩拉服裝公司（Zara）商店，再到惠普電腦零件。當這些公司停止向客戶提供服務時，技術系統就會崩潰。

文章也警告，俄羅斯暫停付款（即債務違約）的可能性也一直存在，這意味著西方主要企業將無法收債。這一資金斷裂將在世界金融領域引發災難。俄羅斯領導人表示，他們已做好自衛準備，如果西方讓俄經濟崩潰，它也別想好過，俄有6000枚核彈頭等著西方。

文章強調，短短幾周，世界已從全球貿易轉變為集團經濟。作為歐洲主要糧倉以及能源和原材料供應國以換取資金和技術的俄羅斯，已發生180度轉變。柏林不再是其首選合作夥伴。這意味著，如果中短期內局勢得不到解決，歐洲將註定成為高度依賴美國集團的地區。