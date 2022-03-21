中國駐美大使秦剛今天接受美國媒體訪問，在主持人犀利追問下略顯招架不住。秦剛迴避譴責俄羅斯入侵烏克蘭一事，還質疑這種譴責的作法太過天真，無法解決問題。

秦剛接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪，主持人布瑞南（Margaret Brennan）問及中國是否會向俄國提供資金或武器援助時，秦剛答「中國向俄羅斯提供軍事援助的假消息已經出現，我們拒絕承認這種說法」。

他強調中國正向各方提供食物、藥品、睡袋和嬰兒配方奶粉，而非武器和彈藥，還說北京正持續「推動和平談判，並呼籲立即停火」。

布瑞南問「俄羅斯外長昨天表示，鑑於當前正在發生的事，莫斯科和北京只會更加緊密。他說得對嗎？」

秦剛回答，中國和俄羅斯間存有一份多年下來建立的信任關係，兩國也共享4000多公里長的邊界，且擁有許多共同利益，這樣的信任關係在和平談判的國際努力中給了中國獨特的地位。

布瑞南順勢問「你們的主席習近平有沒有要蒲亭停止入侵？你們是否譴責入侵？」

秦剛說，習近平確實有在俄國軍事行動的第2天與蒲亭通話，請求蒲亭恢復與烏克蘭和談，而蒲亭也照辦，迄今已舉行4輪和談。

布瑞南表示，國際法院日前命令俄羅斯停止軍事行動，表決結果是13票贊成、2票反對，唯一站在俄羅斯這一方的是中國，中國似是在縱容俄國而非譴責。

秦剛回答，中國一方面堅持聯合國的宗旨和原則，包括尊重烏克蘭在內所有國家的主權和領土完整，另一方面，中國確實看到烏克蘭問題在歷史上存有其複雜性。

此時布瑞南話鋒一轉，質問秦剛若俄羅斯在中國邊境集結超過15萬大軍，中國是否會擔心，秦剛表示「我們希望與俄羅斯建立友好的睦鄰關係」。

布瑞南追問「這並非良好的友好睦鄰關係，15萬大軍集結在一國邊界上，還進入了這個國家。在這樣的情況下，你們為什麼不能將這種行為譴責為入侵？」

秦剛回答：「我們不要天真了，譴責無濟於事。如果俄羅斯會因為譴責而退讓，我會大感意外。」他強調，要解決問題，需要智慧、勇氣，和良好的外交手段。

布瑞南問中國要如何提供幫助，「如果你們不譴責，也不阻斷蒲亭持續這場攪動全球經濟、使食品和能源價格飆升的戰爭，（要如何幫助），中國是想要穩定的，那麼為何不和蒲亭做切割呢？」

秦剛答道：「我們已經清楚表明，包括烏克蘭在內所有國家的國家主權和領土完整都應該得到尊重與保護，但正如我所言，光譴責是沒用的。我們需要的是基於願景、智慧和勇氣的良好外交。」