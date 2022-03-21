國道警察宣導正確的3點式繫安全帶方式。（國道第二公路警察大隊提供／李京昇苗栗傳真）

綁安全帶上國道卻還是被罰3千 全因她這個抓癢動作

一名女網友分享她收到男友傳來的罰單照片，竟然是她跟男友228出遊上國道時的畫面，照片中她被拍到未依規定繫安全帶，但她只是背部癢抓一下，結果還是被罰。

國道第二公路警察大隊21日證實有此罰單，大隊造橋分隊分隊長趙冠瑜受訪指出，肩部安全帶位置雖可依個人調整，但應該在手臂上端，也就是在肩上，該女將手往後伸的動作，如突然發生狀況緊急煞車，除了減少保護效果，也可能因此受傷，而過去也有多起判例支持這樣的見解，所以依法還是開罰。

女網友指出，她被認為因為安全帶繫在腋下而開罰，「我就想問坐車連背癢想抓都這麼難了嗎？」，她提到自己身高只有151公分左右，平常安全帶就繫在接近下巴了，如果從安全帶前方伸手去撓背，「我可能會先勒死」，想不到從安全帶後方伸手撓背竟然被拍照開罰，已經網路申訴了也不知道能不能撤銷。

趙冠瑜表示，正確的安全帶繫法，是三點式繫法，從右肩延至胸前斜下橫跨過胸口到左臀部側邊，扣入固定點，並繞過固定點後橫過乘客腹部直至右臀部，最後連結至座椅側邊靠近地板的固定點，整體呈現 V 字型，繫在乘客身上，該女子動作導致安全帶繫法不確實，因此舉發未繫安全帶，罰鍰3千元。

另外，統計國道事故死亡人數中，過去3年國道交通事故死亡人數中，有61人是未繫安全帶占了3成，今年目前也有7人死亡是未繫安全帶，國道公路警察局已擴大安全帶執法專案，呼籲用路人繫好安全帶，幼童也應依規定安置安全椅。