受到美國廢鋼原料成本上漲和反映鋼筋市場行情，豐興（2015）21日宣布，再度調漲本週廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸上漲500～700元，漲幅約2.86％～3.44％，惟型鋼產品價格維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為15,000元，鋼筋每公噸牌價為25,100元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。