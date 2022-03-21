豐興本周廢鋼和鋼筋價格再調漲 每公噸漲500～700元 12:222022/03/21 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到美國廢鋼原料成本上漲和反映鋼筋市場行情，豐興（2015）21日宣布，再度調漲本週廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸上漲500～700元，漲幅約2.86％～3.44％，惟型鋼產品價格維持平盤。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為15,000元，鋼筋每公噸牌價為25,100元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。 國際廢鋼高漲 豐興本周盤價全面大漲 鋼筋每公噸漲1,400元 豐興本周盤價全面大漲 每公噸漲500～700元 #豐興 #產品價格 #型鋼 #廢鋼和鋼筋價格 #再調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲鋼價大漲 中鋼擬跟進 04:102022/03/03 財經要聞 3月盤價調漲＋股利暴增 中鋼領軍 鋼鐵人掌多頭大旗 04:102022/03/02 財經要聞 《鋼鐵股》豐興本周盤價續衝 鋼筋再漲1400元 11:582022/03/14 財經 國際鎳及銅價上漲 華新股價逆勢上漲 12:192022/03/04 財經 俄烏危機推升金屬價格 鋼鐵股逆勢強漲 13:302022/03/07 財經 豐興本周盤價 全面開平盤 11:302022/03/01 財經 《商情》國際廢鋼持穩 國內鋼品續平 11:082022/03/01 財經 《國際經濟》烏克蘭戰事拉長 全球農產品價格料全年居高不下 15:292022/03/10 財經 《鋼鐵股》盤價大反轉 豐興鋼筋、型鋼漲700元 11:182022/03/07 財經 《鋼鐵股》豐興盤價 續全面開平 11:082022/03/01 財經 產品價格調漲 紡纖上中游廠2月營收亮麗 19:032022/03/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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