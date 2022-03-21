台北富邦勇士21日才剛宣布離隊的洋將德古拉，隨即就被不同聯盟球隊台啤英熊宣告簽下，台啤同時確認多拉摩爾離隊，更強調一切交易動作都在T1聯盟3月20日註冊大限之前完成，但以發布新聞稿的時機點來看，難免引發外界質疑聲浪，幸好這種你丟我撿的洋將大風吹遊戲，最多只剩今天可以這樣搞了！

以下是台啤英熊新聞稿內容，『台灣啤酒英熊職業籃球隊今(21)日宣佈前富邦勇士洋將德古拉(Samuel Deguara)正式加入，並已於T1聯盟註冊大限前完成手續。有「馬爾他巨獸」之稱的德古拉，本季於P聯盟出賽7場比賽，平均15.29分、10.43籃板，投籃命中率68.2%，並於開季立即創下單場30分、20籃板，成為該聯盟首位達成30-20的球員。

同時，原台啤英熊大洋將多拉摩爾也確定正式離隊，對於更換陣中禁區悍將，總教練楊志豪表示：「德古拉大家都不陌生，身高230公分的他是台灣史上最高的洋將，優勢就是對籃下進攻有很大的衝擊力、保護籃板，並在被包夾的時候，提供我們陣中外圍射手更多機會。」

德古拉前隊友塞瑟夫也曾效力SBL台灣啤酒籃球隊，在到台啤英熊之前也和塞瑟夫聊過關於隊內的事以及過去的經驗，希望能快速融入團隊，德古拉表示：「過去幾年我在ABL聯賽時與林泰樂所屬隊伍交手多次，很高興能與他當隊友，希望能和他一起幫助球隊贏得更多勝利。」

德古拉將在近期登錄上場，確切時間需待相關文件完成後於台啤英熊社群公佈。對於因戰力調整選擇割捨多拉摩爾，總經理哈孝遠表示：「多拉摩爾是個性非常好的球員，也很願意配合團隊方針，很感謝他從SBL來T1幫助台啤英熊，祝福他未來一切順利，也期望未來有機會能再見到他。」』