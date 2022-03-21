第五波疫情似見曙光，連續兩日確診數字低於2萬例，但衞生防護中心警告倘鬆懈有反彈危機。行政長官林鄭月娥、政務司司長李家超及財政司司長陳茂波21日一起出席每日抗疫記者會，宣布暫緩政府早前提出的全民檢測計畫，林鄭月娥指，暫緩決定參考中港兩地專家意見，兩者有共識，全民檢測應在初期或尾段進行，目前不適宜將有限資源投放在核酸檢測上。

此外，林鄭月娥同時宣布，將於4月21日起分3階段、以3個月時間放寬社交距離措施，首階段晚市可恢復餐廳內用，重開健身中心等。

林鄭月娥早上在抗疫記者會中形容，過去四星期的疫情是「驚濤駭浪」，但專家近日的分析認為，第五波疫情高峰已過去，本港確診數字呈下降趨勢，而在污水監測方面，人均病毒量下跌，昨日（20日）較一個月前的2月22日跌得「相當多」，惟過去兩天有所反彈，她期望有關反彈只是波動，並不是趨勢，現階段很難說明透過封區揪出的陽性個案愈來愈少。

但她也強調，目前供應香港的物資已得到大陸中央政府全面保障，本月底，甚至是本周內，將會向全香港市民派發防疫服務包，裡面已包括快速測試套裝，以方便市民繼續自行檢測有否染疫。

雖然疫情高峰期已過，林鄭月娥仍提醒，情況仍然嚴峻，逆轉只是「間歇波動」，而距離原定社交距離措施實施限期的4月20日，仍有一個月時間，憂慮會有反彈，明言大部分措施在限期前都不會放寬。

她表示，在此期間要聚焦減少死亡和重症，並要協助醫療院舍恢復元氣，情況穩定但未完全康復的長者，正轉送到政府開設的暫批中心，政府亦已大幅放寬院舍外勞輸入，以讓院舍恢復過來。

她又提到，在未來數月亦會進一步擴大核酸測試的能力，目前暫時停止的強制檢測亦會因應風險評估重推，政府亦會大力推廣快速測試，故政府的防疫服務包內亦會包含快速測試，並呼籲民間團體多向市民，特別是高風險人士派發快速測試包，衞生防護中心已更改指引，要求檢測陽性的市民必須在24小時內呈報結業，讓政府能更好地掌握市民的感染情況，並更加識別出感染者隔離和治療。