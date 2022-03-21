台灣是美食王國，有許多美味可口的國民美食，像是滷肉飯、雞肉飯、炒飯等都深受民眾喜愛，不過在享受美食的同時，也要注意熱量的攝取。營養師程涵宇就在臉書粉專上分享16款飯類國民美食的熱量排行，其中爌肉飯以破千的熱量奪得冠軍寶座，熱量最低的則是屏東湯飯。

第1名：爌肉飯1057大卡／597公克

大塊豬五花肉以醬油、糖及辛香料等材料，用小火滷製成爌肉，一碗下來光油脂的部分就高達58公克、522大卡，若以1700大卡、每日油脂上限57公克為標準，吃掉一碗爌肉飯就超過一整天需要的油脂量。建議想吃爌肉飯的話，最好請老闆給瘦一點的肉，或是有些店家可以指定全瘦的部位，熱量立刻減少一半。

第2名：咖哩飯973大卡／880公克

一份咖哩飯的碳水化合物有126公克，也就等於2.1碗飯的碳水化合物量，因此減醣中的人、糖尿病患者要小心食用；另外油脂含量也不容小覷，約有38.9公克。不過咖哩飯的優點是膳食纖維量比其他的飯類還多，一份有4.7公克。

第3名：三寶飯960大卡／620公克

三寶飯就是叉燒、烤鴨和油雞，是燒臘店必點的招牌，特有的油亮外皮加上飽滿肉汁再淋上獨門滷汁，因此熱量特別高，若再加上配菜，熱量約有1330大卡，比炸雞腿便當熱量還高，如果真的要吃三寶飯，建議盡量不要吃肥肉、雞皮、鴨皮。

第4名：八寶粽911大卡／397公克

八寶粽以糯米、五花肉為食材，為高GI值（升糖指數）的食物，肥胖、高血脂以及糖尿病患者需斟酌食用，建議可以找人一起分食，另外消化不良的人也要酌量食用。

第5名：牛肉燴飯872 大卡／553公克

燴飯以大量的油拌炒，淋上勾芡醬汁，一盤飯量就等於2碗飯，油脂含量為37.6公克，因此一盤燴飯的熱量比一份雞腿便當還高，另外這類食物的GI值也較高，在控制體重跟血糖的人要特別注意。

第6名：牛丼786大卡／550公克

牛丼的油脂含量約為22公克，蛋白質量約在26公克，碳水化合物則高達131g，約等於2.1碗飯，主要原因除了飯量高以外，還加了糖，因此減糖減醣的人、糖尿病患者一定要注意，建議搭配牛蒡、燙青菜一起吃，營養更均衡。

第7名：親子丼743大卡／500公克

親子丼的主要食材除了飯，就是雞肉及雞蛋，整碗90%的膽固醇都來自雞蛋，如果有高血脂、高膽固醇、脂肪肝、家族心血管病史、天生代謝膽固醇能力不佳的人，就要特別注意，建議一天不超過1顆蛋。

第8名：肉絲蛋炒飯718大卡／410公克

炒飯熱量的來源是油跟飯，尤其外食的炒飯油量更驚人。

第9名：肉羹飯700 大卡

羹的澱粉量大約是1/4碗飯，建議吃羹類時，飯和麵少吃一些，並搭配青菜幫助血糖穩定。

第10名：燒肉飯685大卡／323公克

燒肉飯的澱粉含量超過一碗飯，且大多使用帶有肥肉的肉，油脂含量約為15公克，建議吃的時候去除肥肉會更健康。

第11名：滷肉飯648大卡／288公克

一碗的滷肉飯約含有1.5碗的白飯，熱量高的原因還有滷肉的肥肉及淋汁，大約等於30公克的油脂，高飽和脂肪是增加膽固醇的主因，建議可請店家醬汁淋少一些，並且斟酌使用，有高血脂的人更要注意。

第12名：雞肉飯549大卡／273公克

一碗雞肉飯約有1.5碗飯的碳水化合物量，油脂大約20公克，主要熱量其實來自雞皮，以及淋在白飯上的雞肉油，建議少吃皮、少淋油，飽和脂肪和熱量立刻就能減少。

第13名：飯糰 519大卡／291公克

一個飯糰的碳水化合物量約為一碗飯，肉鬆和油條雖然增加了一點油脂量，但整體來說還可以接受，糖尿病人建議每次半個為限，且可以搭配無糖豆漿。

第14名：肉粽511大卡／240公克

一個粽子約等於一碗飯的碳水化合物，糯米支鏈澱粉高容易升血糖，糖尿病患者要適量食用。

第15名：鴨肉飯456大卡／260公克

鴨肉飯的飯量約為一碗白飯，鴨肉含有豐富的鐵，是牛肉的1.3倍，同時也含有鉀、鋅、維生素B12，是健康的白肉，只要記得不吃鴨皮，就可以輕鬆減少油脂攝取，還能獲得滿滿營養。

第16名：屏東飯湯442大卡／533公克

屏東飯湯的飯量大約一碗飯，因為搭配海鮮，所以熱量相對來說較低。