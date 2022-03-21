網紅安柏個性陽光開放，熱愛潛水等戶外運動，擁有AOW潛水證照，已累積近5年的潛水經驗，由於亮麗的外表被媒體封為「潛水正妹」，日前她在IG曬出一張吸睛照片，畫面中她僅僅穿了件黑色細肩帶胸衣，搭配稍微往前傾的動作，對著鏡頭燦爛一笑，而前傾的同時讓超兇身材掉出來，看得粉絲簡直鼻血直流，不過此時有隻毛手在她的胸前晃動，引發討論。

15日安柏在IG上傳一張照片，經常分享生活的她，稱呼此照片為「流量密碼」。她盤腿坐在健身器材前自拍，向大家透露接下來要開始運動了。她說道「過年開始到昨天才敢量體重，歡迎53公斤再度回歸」並搭配一個笑臉表情符號，向粉絲傳達成功減重的喜悅。

有粉絲問道，她要直播運動嗎？安柏回應，她接下來要做的運動是重訓，若是還有力氣划船就上線，不過粉絲的焦點並不在她要做什麼運動，原來此時已有隻渾身雪白的可愛小貓，不知從哪冒出來正對著她撒嬌。正迫不急待地將牠的白色毛手放在她的胸前，一人一貓的組合可說是相當逗趣。

粉絲見到這樣的畫面，紛紛留言表示道，「那個穿白衣服的手在幹嘛！」、「調皮的貓手」、「喵喵的手，好幸福」、「貓咪手，太好命了」、「羨慕放開那隻毛手」、「突然想要跟貓咪握手」、「貓手換我手可以嗎？」種種留言皆相當逗趣，也笑壞眾人。