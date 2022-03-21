為提供幼兒安全教育知識，教育部國教署自106年委託靖娟兒童安全文教基金會編製「幼兒園安全教育參考教材」，共分為交通、水域、防墜、防災、食藥及人身等六大安全範疇， 110年已全部完成，提供幼兒園教保服務人員得於教保活動課程中參考運用。

教育部說明，本參考教材各範疇皆以「辨別該傷害的來源及成因」及「如何因應傷害或自保行為」為軸心編製，並以幼兒園教保活動課程大綱內涵，再依幼兒年齡設計不同程度的課程活動內容，編寫成具體可行的教案及可搭配的教具，以利提供多元教學資源給教保服務人員於現場實務運用。

教育部指出，這套教材依照幼兒的認知發展及其需求設計教學，提供幼兒學習資源，從幼兒的生活環境、發展歷程及常見事故類型規劃教材內容，邀請幼兒園及相關領域專家學者進行討論。

像是桃園市文欣非營利幼兒園，透過教案設計活動，教導幼兒學習有關交通安全相關知能，藉由統整性的課程學習，發現幼兒過馬路時會提醒父母要走行穿線及牽好孩子的手、騎腳踏車會提醒父母要檢查腳踏車的鈴鐺、剎車、輪胎，顯見將安全教育相關議題融入孩子日常的教保活動課程，就可從生活中培養並深化其安全教育知能。

教育部表示，未來也將持續推廣安全教育課程，並結合地方政府共同宣導，以防範幼兒傷害事故的發生。相關教材電子書及教具電子檔已置於全國教保資訊網（https：／／www.ece.moe.edu.tw／ch／preschool／course／course／）可供下載。