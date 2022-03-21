國際油價起起伏伏，中油因應國際油價經常調漲降油價，但中油位於高雄的十全店卻被消費者抓包，原訂2月28日0點調漲油價的時間，卻在2月27日深夜11點54分，提早6分鐘就調漲0.5元，吃虧的消費者和加油站員工反應未獲解決投訴媒體，該間中油站幹部坦承疏失致歉，呼籲當晚加油的4名消費者可回站補貼差額。

據了解，中油在2月28日晚間零時起宣布調漲油價，原本95無鉛汽油每公升的價格從31.7調漲至32.2元，但有消費者在2月27日晚間11時54分到十全店加油後，卻被加油收取28日漲價的價格，也就是加油提早6分鐘漲價。

該名張姓消費者事後向中油十全店反應，員工卻表示，因當晚怕有加油車潮，電腦會出現時間差，所以提早調整油價，由於未獲妥善回應，消費者於是向媒體投訴。

該間中油十全店幹部見媒體前往採訪，才坦承疏失，並認為員工提早調整油價的做法，會造成外界對中油公信力有所質疑，後續將加強員工教育訓練；經查，當天受到十全店加油站提前調整油價影響的共有4名消費者，其中在人工加油站有2筆，自助加油則有2筆，站方呼籲4名消費者回站補差額，會免費贈送洗車服務。