北京烤鴨店由於未落實未入店掃碼，導致目前出現11人染疫，兩名經營者將被北京警方立案。（新華社）

北京市20日召開疫情防控工作記者會，北京市市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏在會上介紹，3月10日確診個案王某某與家人在榆樂軒烤鴨店聚餐，未掃碼登記。目前總計已造成11人感染，指出2名經營人員因涉嫌妨害傳染病罪，已被警方立案偵查，在隔離結束後依法處理。

潘緒宏表示，疾控部門開展流調溯源過程中發現，榆樂軒烤鴨店未落實健康寶掃碼登記、體溫檢測等防疫措施。在本月10日至15日期間，830名到店人員中，有477人未掃碼登記，嚴重妨害流調溯源、人員管理、隔離轉運等後續疫情防控措施。

根據《香港01》引述潘緒宏表示，目前，榆樂軒烤鴨店已造成11人感染，兩名經營人員因涉嫌妨害傳染病罪，已被警方立案偵查，在隔離結束後依法處理。

但大陸北京市官方大動作立案偵查烤鴨店經營者，在微博上卻多數為批評官方聲音，認為餐館是服務行業，沒有權力強迫顧客掃碼，若追責更應針對未掃碼顧客自身。

更有不少大陸網友表示希望官方從輕處理，「沒有爆發的時候，幾個餐館要掃碼？有幾個人戴口罩！老百姓這兩年容易嗎？動不動就要坐牢」。也有網民批評官方未能落實精準防控，卻事後懲罰經營人員，做法有如兩套標準。

而統計3月7日以來，北京警方已先後辦理各類涉疫違法犯罪案件104起，刑事立案偵查24人，行政處罰123人。