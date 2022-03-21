網路巨乳正妹讓人心動，但一名男網友日前在臉書發勸世文，勸大家不要看到漂亮女生就高潮，因為他姊姊就是皮膚白皙又擁有巨乳的網美，幾乎每天都有工具人送錢、送禮物給她，但姊姊生活習慣超差，10天不洗頭，房間臭到家人不敢靠近，讓原PO忍不住上網爆料。

這位網美的弟弟日前在臉書「匿名公社」指出，姊姊身高165公分，體重不到50公斤，個性無腦，長得也沒多漂亮，但皮膚白皙又有大奶，讓許多追求者趨之若鶩，只要姊姊在IG許願，工具人們就會搶著送禮、轉帳給她，「我家各大餐廳餐券、百貨禮券、洗車禮券一堆，全是工具人奉上的，她全身上下的治裝花費也都有人出錢。」甚至有次姊姊哭窮沒錢繳酒駕罰單，不久就收到5人轉帳給她，一共高達30萬元。

但男網友表示，姊姊光鮮亮麗的外表下，其實是個不出門就不會洗澡的人，曾經夏天連3天沒洗澡，10天不洗頭。不只人髒，房間更髒，從小姊姊房間就像被炸彈炸過一樣髒亂，有印象以來只有過年大掃除，媽媽幫忙掃才乾淨一天，且「只有一天」。

原PO說，姊姊的房間他完全不想接近，光經過門縫就會飄出臭味，非常可怕，因此奉勸男人們，別在網路上看到正妹就高潮，變成無腦工具人。