台中太平警分局獲高婦家人報案介入，指導婦人虛與委蛇並派員埋伏下，當場逮獲22歲謝姓以及19歲高姓車手（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區1位近70歲的高姓婦人日前接獲自稱假檢警詐騙陸續交付達新台幣240萬元，未料詐騙集團匡老人家好騙，竟繼續要她買三公斤黃金來當作擔保，婦人家屬發現有異報警，在員警指導虛與委蛇及派員埋伏下，當場逮獲22歲謝姓以及19歲高姓車手，全案依涉嫌詐欺罪嫌移送偵辦，警方也將向上溯源追查。

太平警分局太平派出所日前獲報，稱「母親遭詐騙集團詐騙，已被騙新台幣200多萬元，請求警方協助。」所長廖文雄獲悉後立即瞭解案情並調度警力全力偵辦，經側面瞭解，婦人日前忽然接到自稱某某分局的員警電話，告知名下有一帳戶遭詐騙集團盜用，且已被匯入近新台幣1千兩百萬元。

一向生活單純的她頓時驚慌失措，一股腦兒竟將各帳戶內之金額告知詐騙成員，詐騙集團之後透過偽造相關官方文件取信婦人，讓婦人分別於日前交付新台幣150萬元及90萬元；不料詐騙集團食髓知味，見目前市場黃金價格大漲，竟故技重施以話術要婦人前往銀行購買3公斤黃金，所幸婦人之子發現有異後，立即報警處理。

員警介入後警指導婦人向詐騙集團虛與委蛇、約定面交，並前往雙方約定取物地點埋伏，當場逮捕謝、高等2名涉嫌男子，全案依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦，警方也將向上溯源，並此詐騙集團成員一網打盡。

太平分局長葉志誠呼籲民眾若有遇到此類狀況，應特別提高警覺，冷靜查證小心被騙，並立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話「165」查詢，或以110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。