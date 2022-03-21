普丁會見俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）的資料畫面

俄軍持續猛攻烏克蘭，但據基輔情報說，俄方精英已擬定計畫，要毒死俄羅斯總統普丁，並扶植接班人，以恢復和西方的貿易。

據《新聞周刊》（Newsweek）和《每日郵報》（Daily Mail） 20日報導，俄羅斯國防部情報總局周日在臉書官網上貼文說，「下毒、突然發病、意外——俄羅斯精英考慮除掉普京的可能性。」

貼文中說，擁有影響力，並反對普丁的俄羅斯商業和政治精英已集結起來。他們的目標是盡快除掉普丁，讓他不再掌權，以恢復因俄烏戰爭所摧毀的俄羅斯和西方貿易關係。

Russian elites want to POISON Putin and replace him, Ukrainian intelligence officials says https://t.co/6vk5e8uYWO — Daily Mail Online (@MailOnline) March 20, 2022

烏克蘭情報說，俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）已獲選為接班人。

烏克蘭情報聲稱，雖然波特尼科夫在俄軍侵略烏克蘭前，曾負責領導分析當地的人口和戰力，但最近由於普丁責怪下屬，在占領烏克蘭上遭遇困難，兩人因而失和。情報說，普丁認為，波特尼科夫在對烏克蘭的戰爭上發生致命誤判。據說如今波特尼科夫正和國內精英策畫，要除掉普丁。

事實上，自從俄軍侵略烏克蘭後，世界各地都不斷有普丁可能因遭暗殺，或因其他方式被推翻的種種討論。

而美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）最近因不斷暗示，應該要暗殺普丁，來結束俄烏衝突，而飽受批評。專家警告，這類說法可能會製造美國政府支持這敵對計畫的印象。