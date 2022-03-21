日本桌球天后福原愛去年和江宏傑爆出婚變時，先是被拍到與俗稱「橫濱大谷翔平」的男子約會，之後又傳出男方前妻跳出來表示他們離婚是跟福原愛介入婚姻有關，甚至公開福原愛寫的情書，讓原本挺她到底的大陸網友開始反過來痛批福原愛疑似婚內出軌。不過，近日飛往新加坡參加WWT（世界桌球職業大聯盟）大滿貫賽事的福原愛心情似乎不受影響，還被網友發現她悄悄關注了1名男星疑似出現了新歡。

橫濱男前妻日前曾向日本媒體《週刊文春》爆料，自己離婚是因為福原愛的關係，但卻遭到福原愛否認他們是各自離婚後才有交集，但近日橫濱男前妻又向媒體公開福原愛寫給橫濱男的情書，打臉福原愛的說法直指2人的導火線就是那封情書，並表示根據橫濱男的說法，當初是福原愛主動搭訕學生時期於酒吧打工的橫濱男，在酒杯的杯墊上寫下自己的電話號碼，而不是福原愛所說的在朋友聚會上認識。對此，福原愛都沒有對外多做說明，再度引發疑似婚內出軌的危機。

而福原愛自從離婚後便將事業重心轉往大陸，僅透過微博、抖音與粉絲分享生活近況，近日似乎也不受風波影響，除了不斷在微博上PO文分享在新加坡觀賽的點滴外，還被眼尖的網友發現福原愛的關注人數偷偷多加了一名，經過仔細比對後發現她追蹤了近期演出《陳情令》爆紅的男星肖戰，但因為福原愛先前追蹤的多半是體壇人員，因此這個舉動也被網友放大，猜測她現在疑似正在追肖戰的新戲《餘生請多指教》，意外引發話題。