花蓮市中央路旁有棵被花蓮縣政府列管的百年老麵包樹，不過因其生長處將進行私人開發，建商不捨老樹生命就此結束，向縣府提出移植申請並通過審核，成縣內首起列管老樹移稙案例。（羅亦晽攝）

花蓮市中央路旁有棵被花蓮縣政府列管的百年老麵包樹，不過因其生長處將進行私人開發，建商不捨老樹生命就此結束，向縣府提出移植申請並通過審核，成縣內首起列管老樹移稙案例。（羅亦晽攝）

花蓮市中央路旁有棵被花蓮縣政府列管的百年老麵包樹，其枝幹曾於日據時代遭空襲掃射折損，但憑著強勁生命力存活至今，依舊巍峨高聳，不過因其生長處將進行私人開發，建商不捨老樹生命就此結束，向縣府提出移植申請並通過審核，將在25日凌晨運往壽豐鄉「怡園生態小學塾」，屆時將成縣內首起列管老樹移稙案例。

該棵百年麵包樹位在花蓮市豐村路段一處私人土地上，據花蓮市受保護樹木樹籍資料指出，其樹木標號為84年009號，高約10米，經測量及調查樹胸徑約1.87米，樹齡約123年。由於該地售出並將興建社區別墅，建商與地方不捨老樹生命因此結束，向花蓮縣樹木保護委員會申請移植至怡園度假村旁的「怡園生態小學塾」並通過審核，今就地舉辦移植儀式。

建商馬自勝表示，移植老樹的過程費盡許多精力、經費與近1年的時間，包含路線規畫、斷根、修枝等，感謝樹審委員及專家學者提供技術面的協助，讓老樹能住進媲美豪宅之處度過餘生。

怡園渡假村總經理陳義豐指出，這棵123歲的麵包樹是縣府首起列管老樹獲准移植的案例，同時也代表城市發展與環境保護間的平衡，因此將拍攝影片記錄移植過程，並提供後人參考，且怡園有30多年移植老樹的經驗，園區也有3000多棵老樹，可謂老樹的養老院，未來定會好好照顧它。

陳義豐表示，老麵包樹經斷根後，土球直徑仍高達4.8米，且枝幹長，運送過程中，必須撐起沿途電線才能確保樹木與用路人安全，因此預計在25日凌晨運送，北繞從美崙工業區行經南濱再走台11丙線到怡園，整個過程恐需花費6小時以上。

花蓮高農森林科老師李文正提及曾聽聞地方耆老口述這棵百年老樹的歷史，日據時代因盟軍空襲掃射，附近樹木多被炸毀，唯獨它留下，儘管許多枝幹被飛機上的機槍打中折損，但依舊巍峨高聳，碩壯粗大的身軀未受影響，十分不容易。

李文正表示，移植樹木修枝斷根用意在於促進老樹新生細根的身長，減少葉片的蒸散作用，藉以增加存活率，同時也提升運送效率。

原地主吳俊榮表示，這棵老樹於父母小時已存在，過去曾聽嬸嬸提及因樹旁有個防空洞，當戰爭發生時，村民都會躲在洞內，老樹多少也會受到波及，而自己童年則常爬上樹看別人插秧種稻，或與朋友坐在樹下聊天，儘管常常被果實砸到頭，仍是不錯的回憶，希望老樹搬家後，能健康存活下去。