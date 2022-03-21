雙北停完換高雄！大社、鳳山逾2400戶停電 台電曝原因：鳥築巢、打雷

高雄又停電了！高雄市長陳其邁今在議會備詢時，才剛說不滿台電頻停電，要求盡速改善電網韌性。未料，今早10時21分大社區887戶停電，台電派員查修後，發現是鳥巢惹的禍，緊急搶修後於11時09分復電。無獨有偶，鳳山區則因打雷造成小環路跳脫，共計1516戶停電，27分鐘內復電。

今早10時21分大社區887戶停電，台電派員查修後，發現是鳥巢惹的禍，緊急搶修後於11時09分復電。（台電提供）

針對大社地區停電，台電高雄區處指出，楠梓變電所今10時20分因高壓線路故障導致饋線跳脫，造成高雄市大社區民權路、中正路一帶共887戶停電。事發後台電派員緊急進行搶修，10時21分復電507戶，並於11時09分全數復電。

今早10時21分大社區887戶停電，台電派員查修後，發現是鳥巢惹的禍，緊急搶修後於11時09分復電。（台電提供）

據了解，台電派員查修發現，這次停電禍首是「鳥巢」，主要是鳥築巢時樹枝掉落碰觸設備，但台電無奈說，小鳥築巢很快，只能派員加強巡檢。

此外，鳳山今早也發生停電，台電鳯山區營業處指出，今日10時05分因打雷造成避雷器不良引起小環路跳脫，造成鳳山區中興街、裕昌街一帶共1516戶停電，經派員緊急前往現場進行查修，10時32分復電。