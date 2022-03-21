白沙屯媽祖沙鹿聯誼會集資製作白沙屯媽祖安撫奶嘴。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，每年都會徒步往雲林北港進香，今年預計5月20日起駕出發，白沙屯媽祖沙鹿聯誼會今年也延續往年傳統，在媽祖起駕前集資，製作5千個白沙屯媽祖限量版安撫奶嘴，並將於4月3日在拱天宮香客大樓門口發放。

白沙屯媽祖徒步進香迄今已有200多年歷史，每年都是眾所矚目的宗教盛會，每年從白沙屯拱天宮出發，經過台中市、彰化縣、雲林縣等縣市，來回約400公里，是全台媽祖進香遶境活動中，徒步距離最遠的行程。拱天宮廟方在今年1月17日依傳統擲筊請示媽祖婆，敲定5月20日凌晨2點15分起駕出發，往返共8天7夜。

白沙屯媽祖沙鹿聯誼會長朱秋耀從2020年開始，號召聯誼會友、白沙屯媽祖信徒等人，共同集資製作安撫奶嘴，分送給2歲以下小寶寶，當時首度發放造成轟動，上千個奶嘴一瞬間秒殺，聯誼會也決定延續往年精神，今年再準備5000個2022年版本的白沙屯媽祖限量安撫奶嘴。

朱秋耀說，聯誼會是由認同白沙屯媽祖文化信徒們組成，自發性捐款協助進香活動，而眾人皆知白沙屯媽疼愛小孩，每年在進香路上都會特別照顧小朋友，所以聯誼會發起製作有媽祖加持的安撫奶嘴，希望跟孩子們結緣，也讓他們在媽祖庇佑下，平安順利長大。

他表示，安撫奶嘴發放時間在4月3日上午9時到11時，民眾憑2020至2022年孕婦健康手冊才能領取，如果發完會提前結束，想領取奶嘴的家長，必續攜帶孕婦健康手冊，認冊不認人可代領，每人限領1個，也提醒來領取的民眾，務必戴口罩並遵守排隊秩序。