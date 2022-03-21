鳥築巢、地下電纜故障，令內湖、新店逾8000戶，分別在今日凌晨2時5分與上午7時20分停電，經台電緊急搶修，已陸續復電。對於停電造成用戶不便，台電表示歉意，強調後續將加強巡檢，避免狀況再發生。

台電表示，今日2時5分因鳥巢引起高壓線路故障導致饋線跳脫，造成台北市內湖區成功路五段至金龍路一帶，共3000戶停電。台電隨即轉供並派員搶修，2時54分已全數復電。

凌晨台北市內湖區停電，研判鳥結巢於電桿設備，因結巢含有鐵絲，受昨日大雨沖刷至高壓線路接頭引起故障，造成停電。台電表示，該鳥巢位於設備正上方，巡檢不易察覺，將持續加強巡檢。

新北市新店區則是在上午7時20分因地下電纜故障，導致饋線斷路器跳脫造成停電，經過搶修已於9時22分全數復電。這起事故一度造成新北市新店區祥和路、安祥路、安康路、 安一路、建業路、北宜路一帶共5097戶停電。