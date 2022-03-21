技專校院招生委員會聯合會今天表示，111學年科技校院日間部四年制申請入學聯合招生，計有64所科技校院581個系(組)、學程，提供8031招生名額，今天到24日受理報名。

聯合會指出，報名方式一律採取網路報名，應屆高中畢業生應由就讀學校於3月21日10時起至3月24日17時止集體報名；非應屆高中畢業生於3月21日10時起至3月25日17時止採網路個別報名。

申請生至多可申請5個校系(組)、學程為限，每申請1個校系(組)、學程報名費為新臺幣100元。低收入戶申請生免繳報名費，中低收入戶申請生減免報名費60％。

另於4月11日10時起至4月21日21時止，開放第二階段複試「校系(組)學程上傳檔案勾選清單預擬練習版」，同意釋出中央資料庫學習歷程檔案至本委員會之申請生，應於規定時間內登入聯合會系統，檢視一~四學期中央資料庫學習歷程檔案（含修課紀錄、課程學習成果及多元表現）。預擬練習版系統每日開放時間為上午8時起至晚間21時止（首日開放時間為10時起至21時)。

第一階段篩選結果，將於3月31日10時起公告，考生可於111學年度四技申請入學網站(https：／／www.jctv.ntut.edu.tw／caac／)查詢，相關規定請參閱招生簡章。若對本項招生有任何問題，可逕洽技專校院招生委員會聯合會，電話：(02)27725333，或上官網查詢。