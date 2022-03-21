近日一家廈門企業因「假上市」的離譜事件成為關注焦點，該公司在1月份舉辦掛牌上市活動，現場更有敲鐘上市的儀式，沒想到竟被官方舉發，該公司所稱在香港交易所上市的消息都是假的，甚至連股票代號都冒用別人，離譜事件引起熱議，有專家則警告，該公司此舉有觸法疑慮。

新浪財經報導，一間來自廈門名叫「視奕科技」的企業在1月19日發送邀請函，宣稱該公司即將在香港交易所上市，活動當天的會場裝飾也明確寫下「香港主板上市」等字眼，頻頻對外宣稱要在香港上市，現場更有敲鐘儀式，吸引不少人參加。

沒想到3月廈門地方與金融監督管理局發布公告戳破視奕科技的謊言，官方表示，視奕科技於港交所掛牌上市的消息並不是真的，該公司目前並未在香港上市，此外該公司所公布的交易代號「01592.HK」也是冒用一間名叫基石控股的代號。

東窗事發後，視奕科技緊急撤下官網中關於在香港上市的相關內容，所屬工作人員也不願意回答公司假上市的問題。報導指出，視奕科技成立於2021年1月21日，註冊資本額為1000萬人民幣，經營的業務包括珠寶首飾批發、電氣設備銷售、及軟體開發等。

視奕科技假上市的事件引起網友們熱議，許多人質疑該公司有意誘騙股民進行投資，北京中聞律師事務所律師高森則認為，此事件要了解這家公司虛假宣傳上市的目的為何，有沒有藉此展開非法行動，但如果只是為了譁眾取寵，相關單位還是可以擾亂秩序為由進行懲處。