蔡英文總統今日預告，國發會將在3月底公布「臺灣 2050淨零排放總說明」，啟動下一階段社會對話。她已要求在規劃路徑時，把現有情況、可預期進步、未來研發能量及所需資源都一起考量進去。產業之間將採取「先大後小」、「以大帶小」模式，由指標大企業帶頭，共同減緩轉型過程中可能帶來的衝擊。

蔡英文今天上午出席「ESG永續臺灣第二屆國際高峰會開幕典禮」時表示，談到永續，全世界都重視「2050淨零轉型」，她要特別強調，邁向2050，不只是全世界的挑戰，也是台灣的挑戰。這條路確實非常困難，但台灣一定要成功。

她說，我們要克服這項挑戰，除了公部門的努力，還需要產業界龐大的能量以及台灣世界一流的學術人才，透過三方共同合作，就是台灣成功的關鍵。

蔡英文提到，政府從2016年開始推動能源轉型、發展再生能源，讓我們在全球發展綠能、減少碳排的路上，邁出重要的第一步。但要面對2050的淨零挑戰，應該要在四大轉型路徑上，讓國家持續前進：

第一，能源轉型要繼續，除了成熟的再生能源以及增氣減煤的路徑要加強，新的能源包括氫能、前瞻綠能，更要進一步研究和發展。

第二，產業轉型要加速，出口導向的台灣產業要全力展開製程改善、能源轉換及循環經濟的努力，我們要讓公私部門一起投入資源，因應新的經貿情勢。

第三，生活轉型要啟動，不管是食、衣、住、行等生活的每個面向，都要開始改變。公有建築要走向低碳，運輸工具也要面對淨零轉型的變革。

最後則是社會轉型要公正。2050淨零轉型，對每個人的生活都會帶來變化。她說，在這個過程中，做好社會溝通，確保公民參與、公正轉型，同樣是我們重要的目標。

蔡英文談及，國發會正持續彙整各部會規劃，將在3月底公布「臺灣 2050 淨零排放總說明」。這不是提供一個標準答案，而是拋出一個淨零轉型的對話基礎，啟動下一個階段的社會對話。

在這個關鍵時刻，她認為，台灣的未來不能自我設限，而是要透過確實的討論，把整個國家的能量都釋放出來。她已經請國發會在規劃路徑時，把現有的情況、可預期的進步、未來的研發能量以及所有所需的資源，都要一起考量進去。

除了政府的資源，民間跟產業的能量也要一起加入。今天金管會也在現場，她說，她聆聽蕭翠玲副主委的報告。這幾年來，金管會持續推動綠色金融，帶動資金支持再生能源，已經跨出重要一步。

蔡英文承諾，接下來，政府會持續協助金融機構，引導資金，並且和業界密切合作落實ESG，協助更多企業打入國際供應鏈。我們公私部門一起合作，克服邁向2050淨零排放的種種挑戰。

她說，政府和產業要合作，產業之間將採取「先大後小」、「以大帶小」的模式，由指標大企業帶頭，共同減緩轉型過程中可能帶來的衝擊，也要把握，甚至是創造新的淨零商機。

蔡英文強調，「2050淨零轉型」是整個國家總動員，必須一起完成的目標，也期許大家，抱持著引領未來的雄心壯志，讓淨零轉型成為台灣發展的新動能。