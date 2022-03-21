日本福島縣外海16日晚間發生規模7.4強震，因地震停機的火力發電廠尚未復原，加上日本近日氣溫寒冷致用電量高，東京電力公司呼籲企業用戶於22日到25日進行節電。

日本經濟新聞報導，16日的福島外海強震造成10座以上的火力發電廠停機，至今仍有多個機組尚未復原。

日本近日因氣溫寒冷致用電量高，東電依現況預估，每天用電量最高的上午與傍晚時段，備轉容量率恐將低於3%，屆時用電量若飆高，恐將導致大規模停電。

東電因此呼籲企業用戶在不影響業務的範圍內，於22日到25日儘可能節電；若東電在動用所有發電手段仍電力不足的情形下，將向其他電力公司調度電力，但若仍有缺電疑慮，最快今天晚間也可能會向一般家庭用戶呼籲22日起進行節電。

另外，日本放送協會（NHK）報導，因強震導致數萬戶停水，今天上午已全數恢復供水；不過因部分水管的修復工程尚未完成，福島縣相馬市等地約有1000戶仍在停水。