俄烏戰火延燒，歐洲最大鋼鐵廠20日傳遭俄軍摧毀，大陸鋼鐵重鎮河北唐山也疫情嚴峻、進入半封城狀態，「兩大事件」恐導致鋼鐵供給吃緊，帶動全球鋼價攀升。「鋼鐵人」大軍21日受惠題材加持、買盤搶進，新鋼（2032）、佳大（2033）亮燈漲停，海光（2038）、中鴻（2014）、威致（2028）也強漲逾半根停板。

歐洲最大鋼鐵廠遭砲擊、大陸鋼鐵重鎮唐山疫情嚴峻，鋼鐵股受兩大國際事件影響，21日族群漲勢整齊，上市鋼鐵類股指數強彈近2.5％，創去年9月中旬來新高，勇奪上市類股漲幅之冠。

法人指出，俄烏戰爭2月爆發，鋼鐵價格節節攀升，目前又再傳出歐洲最大鋼鐵廠遭俄軍摧毀、大陸唐山受疫情衝擊，歐洲、大陸鋼鐵廠供給減低，加上後續鋼鐵旺季到、俄烏戰後重建需求，鋼鐵市場未來恐進入供不應求狀態。因此，台股鋼鐵族群21日先由手中直接握有料源之上游廠商領漲，中鋼、中鴻股價齊創波段高。

指標股中鋼21日領軍跳空大漲，盤中強漲近2％，最高價睽違逾六個月，再度突破40元整數價位，最高價衝上40.25元，創逾十個月新高；中鴻更是漲勢凌厲、大漲近7％，改寫逾七個月高，領銜鋼鐵大軍集體衝鋒。