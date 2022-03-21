中國人民銀行21日公布3月貸款市場報價利率（LPR）顯示，一年期利率3.7％，五年期以上利率為4.6％，均與上個月持平，追隨3月中期借貸便利（MLF）操作利率穩勢。這也是LPR連續第二個月維持不變。

另外，人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，21日開展了人民幣（下同）300億元的7天期逆回購操作，利率持平於2.1％。據此計算，單日淨投放200億元。

綜合陸媒報導，招聯金融首席研究員董希淼表示，3月LPR保持不變，原因可能有三。第一，從利率水平看，目前實體經濟貸款利率已經處於低位。第二，從外部環境看，發達經濟體正在收緊貨幣金融政策。第三，3月15日，人行在公開市場開展2,000億元1年期MLF操作，中標利率持平在2.85％。

董希淼稱，一般而言，MLF如果未變，LPR調整的可能性較小。此外，3月人行也未進行降準等操作，銀行資金成本未有顯著變化，進一步調整資金利率的空間和動力不足。