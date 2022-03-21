深陷財務危機的恒大地產集團，傳出近日將南京恒澤房地產開發公司的30％股權轉讓給了中航信託公司，這也是中航信託再次接手恒大的資產。恒大系三家上市公司21日在港股開盤交易之前宣布停牌，表示正等待內幕消息公告。

澎湃新聞報導，根據天眼查的股權訊息顯示，恒大地產集團在3月17日將南京恒澤房地產公司的30％股權出手轉讓中航信託。在恒大地產集團退出之後，南京恒澤房地產公司的股東為深圳航橋投資合夥企業及中航信託，分別持股70％和30％。

轉讓完成後，南京恒澤房地產開發有限公司成為中航信託的子公司。

值得一提的是，就在前段時間，恒大集團將廣州南沙陽光半島專案也轉讓給了中航信託。3月8日，深濤生活服務公司的大股東由恒大汽車產業園投資（深圳）集團有限公司變更為中航信託股份有限公司，持股比例100％。

中航信託官方資料顯示，該公司是由大陸銀保監會批准設立的非銀行金融機構，由特大型央企中國航空工業集團有限公司及境外投資者新加坡華僑銀行等單位共同發起組建。2020年，中航信託以人民幣38.29億元的信託業務收入位列全國68家信託公司的第五位。