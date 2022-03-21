台南市東區近日有小吃店家遭竊賊入侵行竊，15日先有一家麵店受害，19日再發生餐飲店遭潛入，店家不甘損失，將竊賊身影上傳臉書粉絲頁，要大家小心慣竊，並嗆「被我抓到就死定了」。警方21日表示，已鎖定1名居無定所的慣犯，該嫌之前涉及竊案落網，都稱「我肚子餓，沒錢」。

51歲郭姓男子無業又居無定所，習慣騎車找尋作生意的店家當作案目標，等待店家忙碌時，趁機潛入店下手偷取錢財，15日已有裕農路巷弄內一家麵店受害，遭偷走8000元，警方隔日將他逮獲，他坦承犯案並稱因肚子餓又身無分文，遭依竊盜罪函送台南地檢署，隨即釋放。

想不到才隔3天，郭男身影又出現再另一家餐飲店，19日中午同樣趁員工忙碌時，潛入櫃台拉開抽屜偷錢包，這回得手2000多元逃逸。因他屢次作案範圍都在東區，受害店家因袋內證件被偷，還得趕緊掛失，「他快活花錢爽死，我跑戶政銀行累死」，憤怒將其鬼祟入侵的監視器影像傳上網路，要大家注意，並怒嗆「被我抓到就死定了」。

有網友留言勸說店家「動用私刑將犯法，把影像交給警察就好」、「沒意外應該是慣犯」。

警方根據店家公布的影像資料，懷疑又是同1人涉案，不料郭男被抓才幾天，還敢重操舊業，但他行蹤飄忽不定，正尋找他再次到案說明，釐清案情。